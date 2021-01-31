Станом на 20:40 за київським часом в Росії на акціях проти арешту лідера опозиції Олексія Навального вже затримано 4923 чоловік.

Про це повідомляє сайт ОВД-інфо, очікується що ця цифра до кінця доби зросте ще більше.

Найбільше затриманих правозахисники зафіксували в Москві – 1555, в Санкт-Петербурзі затримано 1111 осіб. Слід за ними ідуть Красноярськ (194), Нижній Новгород (176), Твер (124), Владивосток (122) і Новосибірськ (103).

У російському МВС поки не називали офіційне число затриманих по країні, лише окремі управління відомства по регіонах приводили статистику.

У Москві учасники протесту збиралися біля станцій метро “Червоні Ворота” та “Сухаревська”, пройшли до площі Трьох вокзалів, а потім до СІЗО “Матроська тиша”, де почалися масові затримання.

Після розгону протестувальників поблизу ізолятора, вони знову повернулися до площі Трьох вокзалів.

У Санкт-Петербурзі протестуючі збиралися вийти на Невський проспект, однак вранці 31 січня вся магістраль була перекрита. Тоді учасники акції вийшли на Піонерську площу, де вступили у сутички з поліцейськими.

Через сутички щодо деяких учасників акції завели кримінальну справу за статтею про застосування насильства відносно представника влади (ч. 1 ст. 318 КК Росії).

Нагадаємо, 19 січня очолюваний російським опозиційним політиком Олексієм Навальним “Фонд боротьби з корупцією” (ФБК) опублікував розслідування про так званий палац Путіна біля курортного міста Геленджик на Чорному морі.