Про це повідомляє ізраїльський телеканал Kan.
Нетаньяху звинувачують у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою.
Також люди звинувачують владу в недостатньо ефективній протидії пандемії та поганій підготовці до можливої другої хвилі COVID-19. На їхню думку, через слабкі обмеження зростає кількість інфікованих.
Відзначається, що правоохоронці застосували водомети проти мітингувальників.
Крім того, сотні громадян зібралися і в центрі Тель-Авіва.
Розслідування проти Нетаньяху триває понад три роки; йому пред’явили звинувачення за трьома справами. Ізраїльського прем’єра, зокрема, звинувачують в отриманні дорогих подарунків.
- Раніше повідомлялося, що 24 травня в Ізраїлі відбулося перше судове засідання у трьох справах проти чинного прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.