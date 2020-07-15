В Єрусалимі тисячі протестантів 14 липня мітингували біля резиденції прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху з вимогою його відставки.

Про це повідомляє ізраїльський телеканал Kan.

Нетаньяху звинувачують у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою.

Також люди звинувачують владу в недостатньо ефективній протидії пандемії та поганій підготовці до можливої ​​другої хвилі COVID-19. На їхню думку, через слабкі обмеження зростає кількість інфікованих.

Відзначається, що правоохоронці застосували водомети проти мітингувальників.

Крім того, сотні громадян зібралися і в центрі Тель-Авіва.

Розслідування проти Нетаньяху триває понад три роки; йому пред’явили звинувачення за трьома справами. Ізраїльського прем’єра, зокрема, звинувачують в отриманні дорогих подарунків.