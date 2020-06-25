Кількість заражених коронавірусом на найбільшому німецькому м'ясокомбінаті компанії Tönnies перевищила 1500 осіб. Всього на заводі працює 7 тисяч співробітників.

Про це повідомляє телеканал CNN.

М’ясокомбінат розташований на заході Німеччини в окрузі Гютерсло і є одним з найбільших в Європі. Тиждень тому число позитивних тестів серед співробітників становило кілька сотень, на даний момент відомо про зараження у 1553 робітників.

Крім того, на карантин поміщено 7 тисяч осіб, які працювали на території м’ясокомбінату.

Спалах на м’ясокомбінаті є найбільшим з моменту ослаблення карантину в Німеччині. При критичній нормі в 50 заражених на 100 тисяч населення в окрузі Гютерсло цей показник збільшився до 338 на 100 тисяч жителів.

Перевірка встановила, що більшість робітників заводу родом з Болгарії та Румунії. Багато з них якраз повернулися з цих країн перед спалахом на заводі. В окрузі для надання допомоги залучаються 150 перекладачів.

Зараз точно невідомо, скільки контактних осіб спілкувалися з зараженими працівниками комбінату. У двох округах – Варендорфі і Гютерсло, посилили карантин: знову закриті музеї, школи і дитячі сади, а жителям забороняють збиратися групами більше двох осіб.

Очікується, що “превентивні заходи” в районі Гютерсло триватимуть до 30 червня. Міністр охорони здоров’я землі Карл-Йозеф Лауманн заявив, що “для захисту населення” необхідні подальші заходи.

Людям не забороняється залишати ці дві зони, які опинилися під обмеженнями, але прем’єр-міністр Армін Лашет закликав місцевих жителів “не їздити в інші райони”.

Обов’язковий карантин введений для всіх працівників м’ясокомбінату, на якому стався спалах. Для того, щоб упевнитися, що вжиті заходи дотримуються, влада розгорнула три поліцейських підрозділи в супроводі соцпрацівників.

Влада встановила металеві огорожі навколо житлових будинків, де живуть співробітники комбінату, і роздають їжу більш ніж 7000 працівникам, багато з яких іноземці.

В районі відкрито спеціальний діагностичний центр, де кожен може отримати безкоштовний тест. Десятки солдатів, міліціонерів, вчених з Інституту Роберта Коха і членів Червоного Хреста були спрямовані на допомогу.

У компанії Tonnies по всьому світу працюють близько 16,5 тис. співробітників. Підприємство виробляє 850 тонн замороженого і свіжого м’яса в день і є найбільшим в Німеччині переробником свинини, займаючи 27% ринку. Близько половини продукції експортується.