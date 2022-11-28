російсько-українська війна
10:10 На МКС відправили дві мінілабораторії, які створили школярі з України — Зеленська
09:35 У Польщі у центрі з українськими переселенцями сталося масове отруєння
08:53 Протягом ночі на Дніпропетровщину прилетіло 30 російських снарядів – Резніченко
08:40 Протягом 27 листопада Херсон зазнав 54 російські обстріли – розвідка Великої Британії
08:35 У російському інформаційному просторі готуються до відходу окупантів з низки районів Запорізької області – ISW
08:17 Вмикаючи світло, намалюйте росіянам «х*й» – українка звернулася до ДТЕК і отримала відповідь
07:49 Російське керівництво сприймає загрозу контрнаступу на Херсонщину шляхом форсування Дніпра як реальну загрозу – ISW
07:31 Туман із видимістю 200-500 метрів: прогноз погоди на 28 листопада
07:20 28 листопада: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
01:10 Голівудський актор Лієв Шрайбер оголосив про збір коштів на генератори для українських лікарень
00:46 Росія зруйнувала понад 32 тисячі цивільних об’єктів – це є тактикою ворога
00:30 На Харківщині двоє місцевих підірвалися – один із них на власному подвір’ї
00:13 У Китаї під час протестів чисті аркуши паперу стали символом непокори

27 листопада

23:52 Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі прикордонних районів
23:23 У Латвії естонський автобус з військовими ЗСУ потрапив у ДТП – є загиблі та постраждалі
23:17 «Є ознаки того, що росіяни готуються залишити тимчасово окуповану ЗАЕС» – голова «Енергоатому»
22:35 Співачка Дуа Ліпа отримала албанське громадянство
21:59 Лукашенко просить Україну «сісти за стіл переговорів з Росією без попередніх умов»
21:30 Синхронізація санкцій підвищують ефект тиску на РФ – робоча зустріч Свириденко та Джеймса О’Браєна
21:21 Міністри юстиції G7 під час «історичної зустрічі» обговорять воєнні злочини в Україні
21:16 Сайт «Детектор медіа» зазнав хакерської атаки росіян
20:39 НБУ випустив пам’ятну медаль «Місто героїв – Маріуполь»
19:43 Генштаб: Ворог наступає на Бахмутському та Авдіївському напрямках, водночас обороняється – на Запорізькому
19:12 Трамп назвав Каньє Веста «серйозно проблемною людиною, яка просто виявилася чорною»
18:49 «Путін намагається використовувати зиму як зброю» — генсек НАТО
18:24 Затримана у Швеції пара шпигунів з РФ була сусідами з агентами ГРУ – Bellingcat
17:53 Кім Чен Ин заявив про намір КНДР «мати найпотужнішу ядерну зброю у світі»
17:24 Астронавт та амбасадор United24 Скотт Келлі прибув у Київ
16:58 Польща розширює прикордонну інфраструктуру для підтримки експорту зерна з України
16:39 Велика Британія надала Україні ракети з високоточним наведенням Brimstone 2
16:12 Після перемоги над Аргентиною кожному члену збірної Саудівської Аравії подарували Rolls-Royce Phantom
14:57 Компанія Chevron Corp може розширити видобуток у Венесуелі для заміни російської нафти — Reuters

На МКС відправили дві мінілабораторії, які створили школярі з України — Зеленська

На Міжнародну космічну станцію відправили дві мінілабораторії, які створили учні з України. Школярі стали переможцями Всеукраїнського конкурсу-захисту наукових робіт слухачів Малої академії наук України.

Понеділок, 28 листопада 2022, 10:10
Підтримати

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська у Telegram.

У космос полетів космічний корабель SpaceX Dragon разом з двома шкільними експериментами українських учнів.

“Це вперше в історії Мала академія наук України здійснила подібне! Дві команди переможців всеукраїнського конкурсу — учні Харківської гімназії 47 та Рішельєвського ліцею з Одеси — відправили на МКС свої мінілабораторії”, — зазначила вона.

Фото: Олена Зеленська

Учні спостерігали за відльотом ракети наживо. Вони перебували на мисі Канаверал космічного центру NASA.

“Можу лише уявити, які відчуття переповнювали їх у цей історичний момент: коли ракета несе в космос результат твоєї праці. Мене ж переповнює гордість за наших учнів. За їхніх викладачів. За всіх, хто попри війну зробив це можливим”, — додала перша леді.

Фото: Олена Зеленська

За словами Олени Зеленської, вчитель забрав експеримент зі зруйнованого класу російською ракетою. Попри це учні змогли завершити проєкт відповідно до вимог NASA.

“Росія запускає ракети по наших школах. Ми запускаємо у космос знання. Ми дійсно різні. І це, на щастя, бачить увесь світ”, — резюмувала Зеленська.

Фото: Олена Зеленська

Фото: Олена Зеленська

Теги: конкурс, Одеса, Олена Зеленська, російсько-українська війна, учні, Харків, школярі, SpaceX, космос, МКС

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook