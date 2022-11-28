На МКС відправили дві мінілабораторії, які створили школярі з України — Зеленська

Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська у Telegram.

“Це вперше в історії Мала академія наук України здійснила подібне! Дві команди переможців всеукраїнського конкурсу — учні Харківської гімназії 47 та Рішельєвського ліцею з Одеси — відправили на МКС свої мінілабораторії”, — зазначила вона.

Учні спостерігали за відльотом ракети наживо. Вони перебували на мисі Канаверал космічного центру NASA.

“Можу лише уявити, які відчуття переповнювали їх у цей історичний момент: коли ракета несе в космос результат твоєї праці. Мене ж переповнює гордість за наших учнів. За їхніх викладачів. За всіх, хто попри війну зробив це можливим”, — додала перша леді.

За словами Олени Зеленської, вчитель забрав експеримент зі зруйнованого класу російською ракетою. Попри це учні змогли завершити проєкт відповідно до вимог NASA.

“Росія запускає ракети по наших школах. Ми запускаємо у космос знання. Ми дійсно різні. І це, на щастя, бачить увесь світ”, — резюмувала Зеленська.