Про це повідомляється в Telegramканалі DTFMagazine.

Моделі на показі учня Central Saint Martins і дизайнера Yeezy Дін Юн Жанга вийшли на подіум у клогах Yeezy Foam Runner, які ще не вийшли, йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що саме ці кросівки створюються з перероблених водоростей.

Також на даному показі були представлені об’ємні штани, оверсайзпуховики і зйомні капюшони.

Фото: DTF-Magazine

Фото: DTF-Magazine

Фото: DTF-Magazine

Фото: DTF-Magazine

Раніше повідомлялося про кросівки Yeezy, які зроблені частково з водоростей.