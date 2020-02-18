Про це повідомляється в Telegram–каналі DTF–Magazine.
“Моделі на показі учня Central Saint Martins і дизайнера Yeezy Дін Юн Жанга вийшли на подіум у клогах Yeezy Foam Runner, які ще не вийшли“, – йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що саме ці кросівки створюються з перероблених водоростей.
Також на даному показі були представлені об’ємні штани, оверсайз–пуховики і зйомні капюшони.
Раніше повідомлялося про кросівки Yeezy, які зроблені частково з водоростей.
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На вулицях американського міста Чикаго (штат Іллінойс) відбулася акція від Каньє Веста, під час якої безкоштовно роздавали його кросівки Yeezy Quantum з кузовів українських всюдиходів Sherp.