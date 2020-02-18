На модельному показі представили кросівки Каньє Веста Yeezy Foam Runner, які частково виготовлені з водоростей.

Про це повідомляється в Telegram–каналі DTF–Magazine.

“Моделі на показі учня Central Saint Martins і дизайнера Yeezy Дін Юн Жанга вийшли на подіум у клогах Yeezy Foam Runner, які ще не вийшли“, – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що саме ці кросівки створюються з перероблених водоростей.

Також на даному показі були представлені об’ємні штани, оверсайз–пуховики і зйомні капюшони.

Раніше повідомлялося про кросівки Yeezy, які зроблені частково з водоростей.