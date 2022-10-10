У відповідь на масований обстріл міст України 10 жовтня відкрито збір коштів “на помсту” росіянам. Його ініціювали шоумен та волонтер Сергій Притула, блогер та активіст Сергій Стерненко і засновник “Лачен пише” Ігор Лаченков.

На посилання, за якими збираються кошти, за словами Олег Гороховського, почалися масштабні DDoS-атаки.

За словами співзасновника Monobank, паразитне навантаження доходить до 6 мільйонів пакетів за хвилину на вхід і 11 Гбіт/хв.

“Це у 35 разів більше за штатні показники”, – констатує він.

Станом на 13:36 сумарно зібрано 40 мільйонів гривень, додав Стерненко у Twitter.