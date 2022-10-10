Про це Гороховський написав у Telegram.
У відповідь на масований обстріл міст України 10 жовтня відкрито збір коштів “на помсту” росіянам. Його ініціювали шоумен та волонтер Сергій Притула, блогер та активіст Сергій Стерненко і засновник “Лачен пише” Ігор Лаченков.
На посилання, за якими збираються кошти, за словами Олег Гороховського, почалися масштабні DDoS-атаки.
За словами співзасновника Monobank, паразитне навантаження доходить до 6 мільйонів пакетів за хвилину на вхід і 11 Гбіт/хв.
“Це у 35 разів більше за штатні показники”, – констатує він.
Станом на 13:36 сумарно зібрано 40 мільйонів гривень, додав Стерненко у Twitter.
- Внаслідок масованих обстрілів 10 жовтня станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві. У частині областей немає світла.
- У Києві російські окупанти завдали ударів по чотирьох районах міста. Під атаками опинилися Шевченківський, Святошинський, Голосіївський та Деснянський райони. Перші вибухи сталися близько 8:25 під час повітряної тривоги.
- Станом на 11:00 країна-терорист Російська Федерація випустила 75 ракет по Україні, націлившись на об’єкти інфраструктури та мирних мешканців українських міст.
- Сьогоднішній ранок розпочався із масованих ракетних атак з боку РФ усієї України. Вибухи пролунали майже в усіх обласних центрах, зокрема і на заході.