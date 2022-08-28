У 2022 році на програму московського міжнародного кінофестивалю потрапив український фільм однойменної повісті російського письменника "Покірлива" режисерки Наталії Князєвої. Стрічку відзняли в Одесі.

Про це повідомила культурна оглядачка Лєна Чиченіна.

Вона нагадала, що президент фестивалю Микита Міхалков. Стрічку представили до позаконкурсної програми в номінації “Російський слід”.

Чиченіна зауважила, що Князєва працює у театрі TOUR DE FORCE. Окрім цього, є засновницею одеського театру і кіно “Толчок к движению”. А також — однойменної кінокомпанії.

Що відомо про фільм

Під керівництвом Наталії Князєвої Одеський молодіжний театр-студія сінема-центр TOUR DE FORCE створив фільм-спектакль “Покірлива” з нагоди 200-річчя з дня народження Достоєвського створив.

Зйомки стрічки, котрі розпочались у 2010-му, завершили у 2022 році.

Режисеркою фільму стала одеситка Наталя Князєва, сценаристкою – Наталя Волконська, продюсеркою – Наталія Колбінева, оператором – Сергій Колбінев, композитором – Стас Михайленко.

Своєю чергою Стас Михайленко вже зреагував на присутність фільму в програмі країни-агресорки.

“Сталося так, що я несподівано знайшов своє прізвище як композитора фільма на московському (!!!) кінофестивалі. І це сьогодні, під час війни з московією! Років 12 тому я співпрацював з театром TOURE DE FORCE (режисер Н.Князева) як композитор. Ще тоді цей театр почав знімати фільм “Кроткая” за творами Достоєвського де повинна була бути моя музика. Фільма я так і не побачив і вже забув і думати про це. І раптом саме цей фільм з’являється у програмі цього недофестивалю зараз”, – написав Михайленко.

Він зауважив, що мав дуже обурливу реакцію на отриману інформацію. За його словами, ніби нема його провини, “але гидко на душі від того, що прізвище стоїть там”.

Водночас Чиченіна припустила, що судячи з усього, фестиваль взяв якусь “абсолютно бездарну фільму, аби використовувати з посилом “Вот, Одесса – русский город с русской культурой. Одесса – с нами, щас ми вас освободим”.

Раніше російський режисер Микита Міхалков заявив, що у школах на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області не можна викладати українською мовою, адже вона стала “образом русофобії”.