Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА у Telegram.
19 грудня у Миколаївському районі об 11:50, 12:55, 14:05, 14:40, 20:05 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади: “Постраждалих немає”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, вчора о 20:00 та 20:12 ворожі удари були завдані по населеним пунктам Куцурубської громади. Постраждалих немає. Зазначається, що наслідки пошкоджень уточнюються.
У самому Миколаєві, а також у Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно, запевнили в ОВА.
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