Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА у Telegram.

19 грудня у Миколаївському районі об 11:50, 12:55, 14:05, 14:40, 20:05 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади: “Постраждалих немає”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, вчора о 20:00 та 20:12 ворожі удари були завдані по населеним пунктам Куцурубської громади. Постраждалих немає. Зазначається, що наслідки пошкоджень уточнюються.

У самому Миколаєві, а також у Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно, запевнили в ОВА.