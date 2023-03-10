Про це інформує пресслужба СБУ.
За даними слідства, фігуранткою виявилася місцева жителька, яка на початку повномасштабного вторгнення РФ підтримала російських окупантів й активно розповідала про це у соцмережах.
Саме так вона потрапила у поле зору ворога, який дистанційно залучив її до співпраці.
Зловмисниця збирала інформацію про місця базування Сил оборони України і розташування критичної інфраструктури на території Миколаївської області.
Для збору інформації колаборантка виходила на місцевість і приховано фотографувала розташування українських об’єктів, а також фіксувала прилеглу територію. Отримані дані надсилала через анонімний месенджер.
У СБУ зазначили, що надалі розвідувальну інформацію ворог міг використати для підготовки й проведення прицільних ракетних ударів по місту.
Проте співробітники СБУ затримали ворожу інформаторку на спробах збору й поширення закритих відомостей. Під час обшуку за місцем проживання зрадниці правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами листування з російськими загарбниками.
Слідчі СБУ повідомили їй про підозру. Зараз вона перебуває під вартою. Триває розслідування.
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