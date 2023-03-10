У Миколаївській області співробітники Служба безпеки України викрили ворожу інформаторку, яка коригувала ракетні удари РФ по Миколаєву.

Про це інформує пресслужба СБУ.

За даними слідства, фігуранткою виявилася місцева жителька, яка на початку повномасштабного вторгнення РФ підтримала російських окупантів й активно розповідала про це у соцмережах.

Саме так вона потрапила у поле зору ворога, який дистанційно залучив її до співпраці.

Зловмисниця збирала інформацію про місця базування Сил оборони України і розташування критичної інфраструктури на території Миколаївської області.

Для збору інформації колаборантка виходила на місцевість і приховано фотографувала розташування українських об’єктів, а також фіксувала прилеглу територію. Отримані дані надсилала через анонімний месенджер.

У СБУ зазначили, що надалі розвідувальну інформацію ворог міг використати для підготовки й проведення прицільних ракетних ударів по місту.

Проте співробітники СБУ затримали ворожу інформаторку на спробах збору й поширення закритих відомостей. Під час обшуку за місцем проживання зрадниці правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами листування з російськими загарбниками.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру. Зараз вона перебуває під вартою. Триває розслідування.