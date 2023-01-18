Вчора, 17 січня російські військові завдали удару по Куцурубській та Очаківській громаді Миколаївської області. За даними місцевої влади, люди не постраждали.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.

О 15:30 ворог завдавав артилерійських ударів по Куцурубській громаді: “Влучання зафіксовано за межами населеного пункту. Руйнувань та постраждалих немає”, — додав Кім.

Також з 21:50 та 22:40 росіяни з РСЗВ вдарили по акваторії та населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено кілька приватних житлових будинків, в багатоквартирному будинку вибито вікна. За словами голови ОВА, постраждалих немає.

Водночас у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли “відносно спокійно”.