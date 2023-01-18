Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.
О 15:30 ворог завдавав артилерійських ударів по Куцурубській громаді: “Влучання зафіксовано за межами населеного пункту. Руйнувань та постраждалих немає”, — додав Кім.
Також з 21:50 та 22:40 росіяни з РСЗВ вдарили по акваторії та населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено кілька приватних житлових будинків, в багатоквартирному будинку вибито вікна. За словами голови ОВА, постраждалих немає.
Водночас у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли “відносно спокійно”.
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