Вчора, 11 січня росіяни завдали ударів по території Очаківської та Куцурубської громади Миколаївської області. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА у Telegram.

Ворожі обстріли зафіксували о 16:33 у напрямку Очаківської громади. Також о 18:00 ворог завдавав ударів у напрямку Куцурубської громади. Зазначається, що постраждалих внаслідок атаки немає.

За попередньою інформацією обійшлося без руйнувань.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах, як додали в ОВА, день та ніч пройшли “відносно спокійно”