Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА у Telegram.
Ворожі обстріли зафіксували о 16:33 у напрямку Очаківської громади. Також о 18:00 ворог завдавав ударів у напрямку Куцурубської громади. Зазначається, що постраждалих внаслідок атаки немає.
За попередньою інформацією обійшлося без руйнувань.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах, як додали в ОВА, день та ніч пройшли “відносно спокійно”
- Протягом середи, 11 січня, російські окупаційні війська обстріляли низку прикордонних населених пунктів у харківській області. Є руйнування приватних домівок та господарчих будівель.
- У ніч на 12 січня окупанти завдали удару по одному з районів Запоріжжя. Там зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури та знайдено уламок ворожої ракети.
- Протягом 11 січня російські військові вбили одного цивільного мешканця Донецької області. Так, в регіоні з початку повномасштабного вторгнення від рук окупантів вже загинули 2 840 людей.