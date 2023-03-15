Про це інформує пресслужба United24.
Повідомляється, що міст відновили військовослужбовці 36-го шляхо-відновлювального Конотопського полку Державної спеціальної служби транспорту. А профінансувала відновлення через United24 компанія АВТ Баварія.
Наголошено, що міст гарантує безпечний проїзд жителям навколишніх сіл і дозволить доставляти гуманітарну допомогу.
Крім того, додається, що це вже восьмий міст, який звели за кошти донорів, зібрані через фандрейзингову платформу United24, і п’ятий міст на деокупованій Миколаївщині.
- Ворожі війська продовжують завдавати ударів по території Очаківської громади Миколаївської області. Там російські атаки зафіксовано 14 та 15 лютого.
- Протягом перших 3 годин з моменту запуску збору, відкритого United24, на ЕскаДрон The Flyin’ Fellas українці задонатили $4814. Це означає, що NAFO-підрозділ флотилії дронів ГУР отримає 7 “новобранців”.