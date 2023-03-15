Про це інформує пресслужба United24.

Фото: t.me/U24_gov_ua

Повідомляється, що міст відновили військовослужбовці 36-го шляхо-відновлювального Конотопського полку Державної спеціальної служби транспорту. А профінансувала відновлення через United24 компанія АВТ Баварія.

Фото: t.me/U24_gov_ua

Наголошено, що міст гарантує безпечний проїзд жителям навколишніх сіл і дозволить доставляти гуманітарну допомогу.

Фото: t.me/U24_gov_ua

Крім того, додається, що це вже восьмий міст, який звели за кошти донорів, зібрані через фандрейзингову платформу United24, і п’ятий міст на деокупованій Миколаївщині.