Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазаєва.
За її даними, станом на 13 годину 3 вересня, внаслідок обстрілу росіянами населеного пункту Березнегувате загинула дитина 8-ми років.
Окрім цього поранення отримали четверо осіб, серед яких двоє – також діти.
“На місцях прильотів працюють рятувальники та медики. Інформація про постраждалих уточнюється”, – написала Замазаєва.
Також відомо, що сьогодні близько 11:30 окупанти обстріляли Миколаїв.
“Наразі відомо про влучання в гаражі в одному з районів міста. Там виникла пожежа – її ліквідовують рятувальники”, – написав мер міста Олександр Сєнкевич..
Сєнкевич також заявив, що ударною хвилею від вибухів винесло вікна та двері у приватному будинку: унаслідок осколкові поранення отримала одна жінка.
Водночас Ганна Замазаєва повідомила, що внаслідок обстрілу Миколаєва поранення отримали двоє осіб.
- Протягом минулої доби, 2 вересня, внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло троє мирних жителів. Ще стільки ж отримали поранення.