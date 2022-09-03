Російські окупанти обстріляли Березнегувате що на Миколаївщині. Внаслідок обстрілу загинула 8-річна дитина.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазаєва.

За її даними, станом на 13 годину 3 вересня, внаслідок обстрілу росіянами населеного пункту Березнегувате загинула дитина 8-ми років.

Окрім цього поранення отримали четверо осіб, серед яких двоє – також діти.

“На місцях прильотів працюють рятувальники та медики. Інформація про постраждалих уточнюється”, – написала Замазаєва.

Також відомо, що сьогодні близько 11:30 окупанти обстріляли Миколаїв.

“Наразі відомо про влучання в гаражі в одному з районів міста. Там виникла пожежа – її ліквідовують рятувальники”, – написав мер міста Олександр Сєнкевич..

Сєнкевич також заявив, що ударною хвилею від вибухів винесло вікна та двері у приватному будинку: унаслідок осколкові поранення отримала одна жінка.

Водночас Ганна Замазаєва повідомила, що внаслідок обстрілу Миколаєва поранення отримали двоє осіб.