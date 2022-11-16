Зображення: ssu.gov.ua

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області Служба безпеки України встановила місцеперебування потужних схронів з російськими засобами ураження.

Серед вилученого – сотні одиниць протитанкового озброєння, артилерійські снаряди та бойові гранати.Також ворожі схованки з вибухівкою були облаштовані на території соціальних об’єктів, у тому числі лікарень та шкіл захоплених населених пунктів регіону.

Крім того, нещодавно у звільненому місті Снігурівка Баштанського району, тільки за два дні правоохоронці виявили: понад 200 танкових снарядів, більше ніж 100 мін, 8 артснарядів і боєприпасів для автоматичної гармати,15 пострілів до протитанкових ракетних комплексів,13 бойових гранат Ф-1, 4 одиниці автоматичної зброї, зокрема кулемети, а також понад 15 тисяч набоїв різного калібру.

Зображення: ssu.gov.ua

За даними СБУ, бойові схрони ворог облаштував для створення резерву окупаційних угруповань РФ та проведення диверсій на південному напрямку. Зараз вилучені засоби ураження передано для потреб ЗСУ.