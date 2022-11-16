Співробітники Служби безпеки України виявили у звільнених районах Миколаївської області більше як 100 мін, які російські загарбники сховали у школах.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області Служба безпеки України встановила місцеперебування потужних схронів з російськими засобами ураження.

Серед вилученого – сотні одиниць протитанкового озброєння, артилерійські снаряди та бойові гранати.Також ворожі схованки з вибухівкою були облаштовані на території соціальних об’єктів, у тому числі лікарень та шкіл захоплених населених пунктів регіону.

Крім того, нещодавно у звільненому місті Снігурівка Баштанського району, тільки за два дні правоохоронці виявили: понад 200 танкових снарядів, більше ніж 100 мін, 8 артснарядів і боєприпасів для автоматичної гармати,15 пострілів до протитанкових ракетних комплексів,13 бойових гранат Ф-1, 4 одиниці автоматичної зброї, зокрема кулемети, а також понад 15 тисяч набоїв різного калібру.

За даними СБУ, бойові схрони ворог облаштував для створення резерву окупаційних угруповань РФ та проведення диверсій на південному напрямку. Зараз вилучені засоби ураження передано для потреб ЗСУ.