У звільнених районах Миколаївської області співробітники Служби безпеки України встановили місцезнаходження ще однієї катівні росіян.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Відтак, катівня була облаштована на території захопленого приватного будинку в тимчасово окупованому селищі Олександрівка. У катівні російські армійці насильно тримали й жорстоко катували місцевих жителів, які відмовились співпрацювати з ворогом.

За даними СБУ, від людей силоміць намагалися дізнатися адреси перебування українських патріотів, зокрема учасників руху опору.

Російські військові душили мирних жителів поліетиленовими пакетами, били важкими предметами й застосовували електрошокер.

Під час огляду катівні правоохоронці виявили “знаряддя” тортур. Крім того, встановлено українських громадян, яких росіяни протягом місяця незаконно утримували й катували.

За викритими фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Зараз тривають слідчо-оперативні дії для встановлення осіб російських окупантів, причетних до воєнних злочинів.

Зазначимо, що нещодавно у Херсонській області прокуратура виявила чергову катівню російських військових. У камерах підсудних незаконно утримували цивільних громадян з проукраїнською позицією.

Катівню викрито в адмінбудівлі суду в одній із громад поблизу Херсона. Огляд приміщення проводили прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно з поліцейськими та експертами.

Правоохоронці встановили, що під час окупації там дислокувалися російські військові. За даними слідства, представники країни-агресора захопили будівлю райсуду та використовували її як штаб. За попередньою інформацією, у камерах тримання підсудних окупанти незаконно утримували цивільних із проукраїнською позицією.