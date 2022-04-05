Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, підозрюваний систематично “зливав” РФ відомості щодо кількості та місць утримання військовополонених ЗС РФ, а також він повідомляв про результати обстрілів Миколаївщині, дані про загиблих військовослужбовців і цивільних. В обмін на це він сподівався продовжити працювати в органах прокуратури у разі російської окупації регіону.
“Нами зафіксовано, що цей, соромно сказати, прокурор виконував злочинні завдання представників держави-агресора. Він забув, що за такі дії передбачено довічне позбавлення волі. Його діяльність вчасно вдалося зупинити та уникнути тяжких наслідків”, – заявила Ірина Венедіктова.
Кримінальне провадження проти колаборанта було відкрито за ч. 2 ст. 111 КК України (Держзрада).
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