За процесуального керівництва Спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері на Миколаївщині був затриманий керівник однієї з окружних прокуратур регіону за підозрою у держраді.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний систематично “зливав” РФ відомості щодо кількості та місць утримання військовополонених ЗС РФ, а також він повідомляв про результати обстрілів Миколаївщині, дані про загиблих військовослужбовців і цивільних. В обмін на це він сподівався продовжити працювати в органах прокуратури у разі російської окупації регіону.

“Нами зафіксовано, що цей, соромно сказати, прокурор виконував злочинні завдання представників держави-агресора. Він забув, що за такі дії передбачено довічне позбавлення волі. Його діяльність вчасно вдалося зупинити та уникнути тяжких наслідків”, – заявила Ірина Венедіктова.

Кримінальне провадження проти колаборанта було відкрито за ч. 2 ст. 111 КК України (Держзрада).