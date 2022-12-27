Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Миколаївській області.
Зазначається, що правоохоронці провели ексгумацію загиблих та направили їхні тіла на судово-медичну експертизу. Після встановлення остаточної причини смерті тіла повернули родичам для перепоховання.
Зокрема виявлено тіла 82-річної жінки, яка загинула внаслідок потрапляння російського снаряда у двір помешкання, та чоловіка, який помер через російські обстріли місцевості.
“Через окупацію селища, рідні поховали родичку поміж дерев у садку прямо на території домоволодіння. Ще одне тіло засудженого, який відбував покарання у місцевій виправній колонії та помер через хворобу, було ексгумовано із подвір’я закладу”, – йдеться в повідомленні.
Ще трьох померлих місцеві жителі поховали на місцевому кладовищі.
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