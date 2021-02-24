Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно технологічного комплексу розташованої на території України частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара — Західний напрямок", що належить особам, афілійованим з кумом Володимира Путіна та головою політради "ОПЗЖ" Віктором Медведчуком.

Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро.

“Ухвалою слідчого судді ВАКС від 23 лютого 2021 року заборонено розпорядження, відчуження та користування об’єктами та лінійними ділянками, які безпосередньо задіяні у забезпеченні виробничої діяльності згаданого комплексу. Відповідне майно передадуть в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що заарештовані будівлі, споруди, лінійні ділянки, технологічні об’єкти тощо, які розташовані на території Житомирської, Рівненської, Львівської, Закарпатської областей, до визначення управителя перебуватимуть на відповідальному зберіганні АТ “Уктранснафта”.

Арешт накладено в межах розслідування обставин передачі права власності на частину нафтопродуктопроводу, що ведеться з 2017 року.

Що відомо про цей нафтопродуктопровід?

Трубопровід “Самара-Західний напрямок” був побудований за часів СРСР та після здобуття Україною незалежності мав перейти у власність держави.

Водночас дочірня компанія російської “Транснафтопродукт” зазначений трубопровід у власність України не передала. У 2011 році Господарський суд Рівненської області визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу “Самара-Західний напрямок”, що проходить територією України, за Україною. Апеляційний та Вищий господарський суд рішення підтвердили.

Однак у 2015 році Господарський суд Рівненської області скасував рішення суду через нібито нововиявлені обставини справи. У 2017 році той самий суд визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу за ТОВ “Прикарпатзахідтранс”.

За версією Національного антикорупційного бюро, рішення ухвалили на основі неправдивого висновку судової інженерно-технічної експертизи. В січні 2021 року експертці, що склала висновок, повідомили про підозру.

“Прикарпатзахідтранс” була продана росіянами у 2015 році. Станом на лютий 2021 року кінцевим бенефіціарний власником компанії є громадянин Німеччини Анатолій Шефер, якого пов’язують с оточенням Віктора Медведчука.

Серед засновників “Прикарпатзахідтранс” також вказані швейцарська “Інтернешнл трейдинг партнерс” та “Нафтобітумний завод”.