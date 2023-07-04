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На найближчому пленарному засіданні ВРУ винесуть законопроєкт про легалізацію медичного канабісу

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради України мають винести проєкт закону №7457 про легалізацію медичного канабісу.

Вівторок, 4 липня 2023, 17:33
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Джерело: Ярослав Железняк в Telegram

“З голосами і правда поки ризиково. Тому завжди можна написати своєму народному депутату (наприклад, з округу) і попросити підтримати ініціативу. P.S. Мені можете не писати, я давно за. Навіть готовий голосувати за значно ліберальніший підхід”, – написав він.

Нагадаємо, що 28 червня, президент України Володимир Зеленський, під час свого виступу у Верховній Раді, заявив про необхідність легалізації медичного канабісу в Україні.

“Ми маємо нарешті чесно легалізувати для усіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу. Відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво”, – наголосив Зеленський.

Крім того, президент зауважив, що Україна має створити найсильнішу в Європі галузь ментальної та фізичної реабілітації, і це стосується як будівництва реабілітаційних центрів, так і підготовки відповідних кадрів.

Теги: Верховна Рада, Законопроєкт, легалізація канабісу, лікування, медичний канабіс, пленарне засідання ВРУ

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