На найближчому пленарному засіданні ВРУ винесуть законопроєкт про легалізацію медичного канабісу

Джерело: Ярослав Железняк в Telegram
“З голосами і правда поки ризиково. Тому завжди можна написати своєму народному депутату (наприклад, з округу) і попросити підтримати ініціативу. P.S. Мені можете не писати, я давно за. Навіть готовий голосувати за значно ліберальніший підхід”, – написав він.
Нагадаємо, що 28 червня, президент України Володимир Зеленський, під час свого виступу у Верховній Раді, заявив про необхідність легалізації медичного канабісу в Україні.
“Ми маємо нарешті чесно легалізувати для усіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу. Відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво”, – наголосив Зеленський.
Крім того, президент зауважив, що Україна має створити найсильнішу в Європі галузь ментальної та фізичної реабілітації, і це стосується як будівництва реабілітаційних центрів, так і підготовки відповідних кадрів.
- Кабінет Міністрів України підтримав законопроєкт стосовно регулювання обігу коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Надалі його ще мала б ухвалити як закон Верховна Рада.
- Нове дослідження показало, що щоденне вживання марихуани може на третину підвищити ризик розвитку ішемічної хвороби серця (ІХС) порівняно з тими, хто ніколи не вживає марихуану.