Джерело: Дана Ярова у Facebook

Як нагадала волонтерка, раніше Держаудитслужба провела перевірку показників фінансової звітності Міністерства оборони за 2022 та частково 2023 років.

Також вона відзначила, що при цьому діють встановлені законодавством в оборонних закупівлях вимоги, щодо верхньої межі прибутку, як в закупівлі зброї, так і в деяких питаннях закупівлі тилового забезпечення по прямим договорам.

Ярова пояснила, що весь 2022 рік та перше півріччя 2023 року всі договори були прямі і лише 4 тижні тому закупівлі тилового забезпечення були опубліковані на Prozorro.

Відтак, згідно висновку цього аудиту, весь прибуток постачальників ЗСУ Держаудитслужба сприйняла як “збитки нанесенні державі” та зобовʼязала Міноборони звернутись до постачальників з вимогою повернути ці кошти.

Своєю чергою, Міноборони оскаржує це рішення Держаудитслужби у суді. Тому що, такі висновки зобов’язують правоохоронну систему розпочати кримінальні провадження проти всієї вертикалі управління відомства, дотичної до питань закупівель – починаючи від працівників відповідних департаментів й аж до самого міністра оборони Олексія Резнікова.

За словами Яровой, прибуток буде визнаний простроченою заборгованістю перед МО й такі постачальники не зможуть укладати нові контракти, поки не відмовляться від свого прибутку – тобто не погасять так звану заборгованість.

“Два тижні я залучена з різних сторін до процесу врегулювання цього питання. Два тижні ми погоджуємо зміни в 335 постанову КМУ, до якої і має претензії Держаудитслужба, бо там не зазначено, що калькуляція постачальника може включати прибуток. Хоча, в той же час, існує 363 постанова КМУ, де це прописано. Тай й сам принцип – отримання прибутку від господарської діяльності- закріплено в Конституції. Але, кого ж це турбує”, – зазначила волонтерка.

Водночас вона додала, що на цьому тижні президент Володимир Зеленський доручив премʼєр – міністру Денису Шмигалю врегулювати це питання.

Згодом Яровій з власних джерел стало відомо, що до наступного засідання КМУ, запланованого на вівторок, 4 червня, вже готове рішення про визнання 335 постанови КМУ, такою, яка втратила чинність.

Зважаючи на це волонтерка розповіла, які наслідки для постачальників Міноборони буде мати це скасування:

1. Рішення Держаудитслужби буде реалізовано за попередній період – раз.

2. З усіх постачальників буде затягнено суму прибутку – два.

3. Жоден адекватний бізнес не піде більше в співпрацю з МО – три.

4. Будуть зірвані всі контракти та закупки, якими прозорими вони б не були – чотири.

5. Бізнес буде змушений піти в тінь, якщо захоче працювати з МО – пʼять.

6. Зупинка забезпечення потреб армії від зброї до харчів, стане невідворотною реальністю- шість.

“Що робити?” – спитаєте ви мене. Розповсюджувати, може хтось притомний з КМУ прочитають цей допис зупинить це безглуздя”, – резюмувала Ярова.