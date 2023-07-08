Джерело: CNN
Це приватний багатоповерховий колумбарій, розміщений у хвилястій будівлі, розробленій німецьким архітектором, призначений для зберігання кремованих останків 23 000 людей.
Є й місця, які можуть зберігати дві урни та коштують до $76 000, тоді як сімейні блоки, які можуть зберігати прах до восьми людей, сягають $430 000.
Місце для мертвих в цій будівлі є дорожчим, ніж найдорожча нерухомість міста для життя.
Попри це, у Shan Sum є більше, ніж просто місце для урни, за яке ви платите.
Його архітектор Ульріх Кірхгоф розповів, що для сімей, які відвідують своїх предків, є доступний дах і звивисті балкони, обсаджені садами. Він також був розроблений з урахуванням естетики, з його хвилястим, висотним профілем, призначеним для імітації традиційних китайських кладовищ і їхнього переважного розташування на схилах гір.
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