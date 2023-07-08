Вартість за місце, яке за розміром приблизно як взуттєва коробка, для зберігання кремованих останків починається з 53 000 доларів.

Джерело: CNN

Це приватний багатоповерховий колумбарій, розміщений у хвилястій будівлі, розробленій німецьким архітектором, призначений для зберігання кремованих останків 23 000 людей.

Є й місця, які можуть зберігати дві урни та коштують до $76 000, тоді як сімейні блоки, які можуть зберігати прах до восьми людей, сягають $430 000.

Місце для мертвих в цій будівлі є дорожчим, ніж найдорожча нерухомість міста для життя.

Попри це, у Shan Sum є більше, ніж просто місце для урни, за яке ви платите.

Його архітектор Ульріх Кірхгоф розповів, що для сімей, які відвідують своїх предків, є доступний дах і звивисті балкони, обсаджені садами. Він також був розроблений з урахуванням естетики, з його хвилястим, висотним профілем, призначеним для імітації традиційних китайських кладовищ і їхнього переважного розташування на схилах гір.