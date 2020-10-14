Про це повідомляє DW.
Цього року Франкфуртський міжнародний книжковий ярмарок, який проходить понад сімдесят років і є найбільшим у світі, залишиться без книг. Виняток зроблять лише для павільйону студії першого каналу німецького телебачення.
Там відбудуться прямі трансляції авторських презентацій книг та інтерв’ю з письменниками. Глядачів при цьому буде мало, і організовані ці передачі будуть з дотриманням найсуворіших заходів безпеки.
Таке рішення організатори ухвалили через зростання кількості захворювань на коронавірус і серйозну пандемічну ситуацію у всьому світі. Хоча ще в кінці травня генеральний директор книжкового ярмарку Юрген Боос говорив про те, що ярмарок відбудеться в звичному форматі, – нехай і за участю лише невеликої частини експонентів.
Але, незважаючи на обмеження, ярмарок пройде з 14 по 18 жовтня. Невеликі презентації, зустрічі з письменниками та конференції пройдуть у Франкфурті і інших містах Німеччини.
Також багато що можна буде побачити в інтернеті.
- Раніше повідомлялося, що щорічний книжковий ярмарок “Форум видавців у Львові”, який зазвичай проходить у вересні, скасували.