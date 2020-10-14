Цього року на Франкфуртському книжковому ярмарку, який починається 14 жовтня, не виставлятимуть книг.

Про це повідомляє DW.

Цього року Франкфуртський міжнародний книжковий ярмарок, який проходить понад сімдесят років і є найбільшим у світі, залишиться без книг. Виняток зроблять лише для павільйону студії першого каналу німецького телебачення.

Там відбудуться прямі трансляції авторських презентацій книг та інтерв’ю з письменниками. Глядачів при цьому буде мало, і організовані ці передачі будуть з дотриманням найсуворіших заходів безпеки.

Таке рішення організатори ухвалили через зростання кількості захворювань на коронавірус і серйозну пандемічну ситуацію у всьому світі. Хоча ще в кінці травня генеральний директор книжкового ярмарку Юрген Боос говорив про те, що ярмарок відбудеться в звичному форматі, – нехай і за участю лише невеликої частини експонентів.

Але, незважаючи на обмеження, ярмарок пройде з 14 по 18 жовтня. Невеликі презентації, зустрічі з письменниками та конференції пройдуть у Франкфурті і інших містах Німеччини.

Також багато що можна буде побачити в інтернеті.