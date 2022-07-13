У Запорізькій області побільшало випадків дезертирства з боку окупаційних військ. Російська ФСБ розшукує тих, хто переховується, щоб покинути Україну.

Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram.

Співробітники ФСБ розшукують окупантів у підвалах та покинутих будівлях. За даними української розвідки, військові покидають підрозділи через загрозу артилерійських ударів з боку ЗСУ. Кількість випадків дезертирства збільшується щодня і нині складає близько 60 осіб.

За минулу добу зафіксували 51 обстріл позицій українських захисників. Російські військові застосовували танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення. Утім, ситуація на цьому напрямку за добу не зазнала суттєвих змін.

Окупанти завдали ударів по цивільній інфраструктурі. Вони проводили обстріли у районах населених пунктів Мала Токмачка, Приморське, Гуляйполе, Кам’янське. Всього надійшло 27 повідомлень щодо руйнування об’єктів цивільної інфраструктури.