Про це повідомив голова департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Нацполіції Олексій Сергєєв.
За його словами, з початку деокупаційних заходів поліцією у Донецькій, Харківській та Херсонських областях виявлено тіла 868 цивільних осіб, з них 24 — діти.
Лише за минулу добу, 2 листопада, у зазначених регіонах виявлено тіла 14 осіб, що є черговим підтвердженням того, що “Росія здійснює фактично геноцид українського народу”.
Також Сергєєв заявив, що поліція забезпечила стабілізаційні заходи у 375 окупованих населених пунктах: 43 – на Донеччині, 244 – на Харківщині та 88 – на Херсонщині. Відновлено роботу 14 підрозділів поліції: 10 – на Харківщині та по два – на Донеччині та Херсонщині.
На цих територіях, як сказав Олексій Сергєєв, орієнтовно проживає майже 86 тисяч осіб.
- За добу російські загарбники обстріляли 12 населених пунктів у Донецькій області, ворог завдав 21 удар по житлових районах та інфраструктурі, внаслідок чого є загиблі та травмовані серед цивільного населення.
- В ніч на 3 листопада у Дніпропетровській області була хвиля масованих обстрілів. Росіяни атакували регіон “Шахідами”, “Градами” та важкою артилерією. Втім, українським бійцям вдалося знищити чотири ворожі дрони.
- В Україні триває 253-тя доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період час українські захисники ліквідували вже 74 000 окупантів та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.