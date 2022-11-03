На деокупованих територіях Донецької, Харківської та Херсонської областей виявили тіла 868 цивільних, які загинули під час російської окупації.

Про це повідомив голова департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Нацполіції Олексій Сергєєв.

За його словами, з початку деокупаційних заходів поліцією у Донецькій, Харківській та Херсонських областях виявлено тіла 868 цивільних осіб, з них 24 — діти.

Лише за минулу добу, 2 листопада, у зазначених регіонах виявлено тіла 14 осіб, що є черговим підтвердженням того, що “Росія здійснює фактично геноцид українського народу”.

Також Сергєєв заявив, що поліція забезпечила стабілізаційні заходи у 375 окупованих населених пунктах: 43 – на Донеччині, 244 – на Харківщині та 88 – на Херсонщині. Відновлено роботу 14 підрозділів поліції: 10 – на Харківщині та по два – на Донеччині та Херсонщині.

На цих територіях, як сказав Олексій Сергєєв, орієнтовно проживає майже 86 тисяч осіб.