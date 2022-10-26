В результаті пошукової роботи на нещодавно деокупованих територіях вже ексгумували близько 1 000 тіл загиблих героїв та мирних громадян. Зокрема, майже 450 в Ізюмі — на місці одного з наймасовіших поховань.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції у Telegram.

Зазначається, що Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка відпрацьовує локації на щойно звільнених від окупантів територіях. Відкриваються факти злочинів окупантів: серед загиблих – не тільки військові, але й цивільні – дорослі та діти.

Втім, у міністерстві зауважили, що точні дані стануть відомі лише після експертизи.

Робота триває в співпраці з силовими структурами, піротехніками та пошуковими групами, створеними при ОВА: “Це – чи не найскладніший сегмент нашої пошукової діяльності. Дякую всім за мужність і витримку!” – наголосив Олег Котенко.

У міністерстві нагадали, що в областях працюють регіональні центри Уповноваженого, з якими можна зв’язатися за номером гарячої лінії: 0 800 339 247. У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21. Також повідомити про зниклих осіб можна безпосередньо Уповноваженому: (099) 792-01-26.