Стрімінговий сервіс Netflix підтвердив, що серіал "Венздей" повернеться на другий сезон. Крім того вже опублікувано перший тизер.

Про це йдеться у відповідному відео на Netflix Ukraine.

У тизері показали кадри з першого сезона, заявивши, що історію продовжено на другий сезон.

“За останні кілька тижнів на мене полювали, мене переслідував привид і мене передражнювали мільйони разів в інтернеті. Це були справжні тортури. Дякую”, — говорить Венсдей в тизері.

Зауважимо, що серіал Wednesday встановив рекорд на Netflix, зібравши 341,23 мільйона годин перегляду протягом першого тижня на стримінговому сервісі з моменту випуску.

У серіалі розповідається про юну дівчину Венздей, яка має дуже незвичайну родину. Вони починає сумувати за родиною, яка, на перший погляд, зразкова, коли вирушає до академії “Невермор”, що має дуже моторошну славу. Під час свого перебування у ній дівчина намагається розгадати таємницю академії.