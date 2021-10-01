На стрімінговій платформі Netflix запустили український інтерфейс і дубляж деяких серіалів і фільмів.

Про це повідомляють #Букви.

Сьогодні, 1 жовтня, стримінговий сервіс Netflix запустив локалізований інтерфейс. Також, окрім субтитрів фільмів і серіалів, українською буде доступний і повноцінний дубляж.

“Майже через шість років після запуску англомовного сервісу в Україні ми раді запропонувати нашим глядачам сервіс повністю українською мовою”, — заявила компанія.

Вранці на офіційній сторінці Netlfix у Facebook з’явився напис “Тудум, Україно!”.

Наступним дописом було запитання, що можна глянути на вихідних.

Також, з’явилися офіційні сторінки українського Netflix у соцмережах Instagram і Youtube.

В Україні сервіс став доступним із початку 2016 року. Наприкінці 2019 року Netflix почав додавати українські субтитри до окремих фільмів і серіалів. Лише 16 січня 2021 року на Netflix вийшов перший фільм з українським дубляжем і субтитрами