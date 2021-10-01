Про це повідомляють #Букви.
Сьогодні, 1 жовтня, стримінговий сервіс Netflix запустив локалізований інтерфейс. Також, окрім субтитрів фільмів і серіалів, українською буде доступний і повноцінний дубляж.
“Майже через шість років після запуску англомовного сервісу в Україні ми раді запропонувати нашим глядачам сервіс повністю українською мовою”, — заявила компанія.
Вранці на офіційній сторінці Netlfix у Facebook з’явився напис “Тудум, Україно!”.
Наступним дописом було запитання, що можна глянути на вихідних.
Також, з’явилися офіційні сторінки українського Netflix у соцмережах Instagram і Youtube.
В Україні сервіс став доступним із початку 2016 року. Наприкінці 2019 року Netflix почав додавати українські субтитри до окремих фільмів і серіалів. Лише 16 січня 2021 року на Netflix вийшов перший фільм з українським дубляжем і субтитрами
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