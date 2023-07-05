Джерело: Державне агентство України з питань кіно.

“Сусідка” – це легкий ромком, сповнений яскравого українського гумору і ліричних моментів. Сценарій до фільму написала українська письменниця Ірена Карпа. Авторка літературних бестселерів знову створила геніальну прозу життя. Як завжди – сміливо, влучно, з фірмовою іронією.

В основі сюжету – карколомна історія стосунків безвідповідального затятого парубка (Артемій Єгоров), що готовий на будь-яку авантюру заради розваги, і розсудливої вчительки музики (Ксенія Мішина) – матері-одиначки, для якої на першому місці у житті – сімейні цінності та діти.

Герої були вірні своїм принципам до доленосного повороту подій, який кардинально змінює їхні життя. В який бік відбулися зміни, й що стало причиною низки кумедних подій, глядач дізнається незабаром. В акторському складі стрічки не обійшлося і без зіркових камео: так, уперше на великому екрані у стрічці “Сусідка” зʼявився журналіст Дмитро Гордон.

Музичний супровід фільму заслуговує окремої уваги, адже він складається з композицій улюблених українських артистів: KALUSH, SKOFKA, NK, Артем Пивоваров, Світлана Тарабарова, “ВВ” та Віктор Павлік. А головний саундтрек до фільму записав MONATIK у дуеті з Roxolana – пісня “Інь Ян”.

Продюсерами картини виступила компанія F Films, відома за хітами вітчизняного прокату “Свінгери” та “Свінгери 2”, які зарекомендували себе як творці якісного українського продукту, що може гідно конкурувати із голлівудськими блокбастерами.