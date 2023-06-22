На Netflix з’явився український фільм «Памфір»

Джерело: офіційна сторінка фільму у Facebook.

“Знятий ще до початку повномасштабного вторгнення, фільм “Памфір” зміг стати одним із найважливіших художніх висловлювань і про нинішню Україну – про наш незламний дух і снагу до життя”, – йдеться в заяві.

Також прем’єра фільму відбудеться в кінотеатрах Польщі. На глядачів чекає перегляд кінострічки “Памфір” просто неба та можливість поспілкуватись із командою фільму.

Успішний прокат фільму вже відбувся у Франції, Великій Британії, Швейцарії, Греції, Литві, Україні та Ірландії.

Довідка. “Памфір” – дебютна повнометражна кінострічка режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука. До створення долучилася не лише Україна, а й Франція, Польща та Чилі. Кінопроєкт відібрали до резиденції Cinefondation Каннського кінофестивалю. Там він отримав фінансування від фондів кінофестивалів у Локарно та Роттердамі.

У центрі сюжету – історія родини Леоніда на прізвисько Памфір. Аби уникнути спогадів про темне минуле, Памфір їздить на заробітки до Польщі й намагається побудувати для родини не лише новий будинок, а й світле майбутнє.