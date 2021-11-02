Про це повідомили на офіційній сторінці Netflix Geeked в Twitter.

В липні 2021 року стало відомо, що Netflix почне випускати відеоігри на своїй платформі. Для цього компанія найняла Майка Верду – колишнього виконавчого директора Oculus і EA. Він обійняв посаду віцепрезидента з розробки ігор.

Сервіс відеоігор буде запущений вже 3 листопада.

“Завтра (3 листопада — ред.) Netflix Games з’явиться в мобільному застосунку Netflix. Спочатку на Android, на iOS — вже незабаром”, — йдеться в повідомленні.

Netflix обіцяє, що це будуть ексклюзивні ігри без реклами, без додаткових комісій і без покупок у програмі.

Як отримати доступ до ігор Netflix?

Потрібно увійти до програми Netflix. Далі перейти до розділу з іграми (з головної сторінки або ж через відповідну вкладку).

Надалі треба обрати гру, завантажити її через магазин додатків свого пристрою та грати через застосунок Netflix.

Користувачам будуть доступні 5 ігор. Це дві гри серіалом “Дуже дивні справи”, а також “Card Blast” (карткова головоломка), “Shooting Hoops” (гра з м’ячем та кошиком) та “Teeter Up” (гра, де потрібно закидати кульку в лунку). Згодом асортимент ігор будуть розширювати.