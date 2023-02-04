Центральний банк Австралії оголосив, що на новій австралійській банкноті номіналом 5 доларів не буде зображено британського короля Чарльза III. Натомість новий дизайн вшановуватиме "культуру та історію перших австралійців".

Про це повідомляє CNN.

Новий дизайн замінить портрет Її Величності Королеви Єлизавети II, йдеться в заяві Резервного банку Австралії (RBA) , додаючи, що це рішення було прийнято після консультації з австралійським урядом.

Банк консультуватиметься з First Australians щодо розробки банкноти в 5 доларів, випуск якої може зайняти кілька років.

Перші австралійці — це корінне населення країни, або люди перших націй, що складаються з аборигенів і мешканців островів Торресової протоки, нащадків найдавнішої безперервної культури світу, яка населяла континент понад 65 000 років. Разом вони становлять близько 3,2% 25-мільйонного населення країни.

Водночас нинішня банкнота номіналом у 5 доларів продовжить перебувати в обігу та залишатиметься законним платіжним засобом навіть після введення в обіг нової банкноти.

Чиновники також заявили, що існуючі монети із зображенням королеви залишаться законним платіжним засобом “назавжди”.

Водночас на нових монетах буде зображення короля Чарльза III, які Королівський австралійський монетний двір, як очікується, почне виробляти “у другій половині цього року”, — сказав Ендрю Лі, помічник міністра з питань конкуренції, благодійності та казначейства, в інтерв’ю ABC Radio.

Монетний двір заявив , що очікує оприлюднити дизайн перших монет короля Чарльза на початку цього року.

Мільярди купюр і монет по всьому світу, на яких зображено портрет королеви Єлизавети II, перебувають у процесі заміни після її смерті у вересні 2022 року.

Зображення королеви міститься на певних банкнотах і монетах по всій Співдружності — асоціації 54 країн, майже всі з яких раніше були колонізовані Сполученим Королівством.

В Австралії портрет королеви “був представлений у кожній серії австралійських банкнот з моменту її коронації” протягом семи десятиліть.