На віллі Les Cedres, яку український олігарх Рінат Ахметов придбав за 200 млн євро, готуються "оборонятися з автоматами" через інтерес, що спалахнув до об'єкта.

Про це йдеться в статті “Вілла Ахметова: “Букви” обійшли новий ботсад олігарха”.

Вілла знаходиться на мисі Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурному березі Франції. Тут селяться зірки, банкіри і олігархи. Саме в Кап-Ферра знаходяться вілли Дмитра Фірташа і Сергія Льовочкіна, а тепер поруч буде жити і Рінат Ахметов.

#Букви вирішили подивитися на гучну покупку. Вілла Les Cedres знаходиться в 10 хвилинах ходьби від вілли Ротшильдів, якщо йти в сторону моря. Ще через 10 хвилин прогулянки вздовж паркану, затягнутого плющем, можна потрапити до моря. Таким чином, для нового власника вілли Les Cedres буде відкриватися чудовий вид на море і Ніццу. Сама територія вілли виглядає досить запущеною.

Варто відзначити, що люди, які працюють на віллі, ще не були обізнані про зміну її власника. Так, один із працівників, дізнавшись від #Букв, що об’єкт придбав Рінат Ахметов, здивувався цій новині і не дуже їй зрадів.

“Чорт, тепер доведеться оборонятися з автоматами”, – заявив він у відповідь, маючи на увазі, що тепер інтерес до вілли істотно зросте.

Варто зазначити, що вже зараз представникам ЗМІ там не дуже раді. Так, при спробі #Букв сфотографувати вулицю біля території вілли і її огорожу, охорона об’єкту влаштувала “допит” і заявила, що “це приватна власність”.

Тільки після роз’яснень, що новина про купівлю вілли – у всіх світових ЗМІ і вже давно не секрет, а у #Букв не було жодного злого умислу, охоронці заспокоїлися.

Варто відзначити, що вілла була виставлена на продаж колишнім власником – італійською компанією Davide Campari-Milano SpA, яка виробляє однойменний аперитив та ще близько 50 різних алкогольних напоїв — в серпні 2019 року. Тоді зазначалося, що ціна особняка — 200 млн євро, а ймовірний покупець — неназвана особа, що має на меті використовувати віллу для особистих потреб. Тепер же стало відомо, що новий власник – Рінат Ахметов.