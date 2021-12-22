Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні на сьогодні щеплено майже 14,5 млн осіб. З них отримали дві дози вакцини понад 13 млн українців. За останню добу вакциновано майже 120 тисяч громадян.
- Нагадаємо, у листопаді 2021 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про виплату тисячі гривень за вакцинацію проти коронавірусу.
- Українці, яким виповнилося 60 років, з середини січня 2022 року зможуть купити ліки на 1000 гривень. Ця програма передбачена вакцинованим громадянам у межах програми єПідтримка.