1 та 2 січня 2022 року пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні будуть зачинені. Решту днів – працюватимуть за звичайним розкладом.

Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні на сьогодні щеплено майже 14,5 млн осіб. З них отримали дві дози вакцини понад 13 млн українців. За останню добу вакциновано майже 120 тисяч громадян.