31 грудня в'їзд та виїзд на території України оформили 175 тисяч громадян. В пропуску відмовили 100 особам.

Про це повідомили в прес-службі Держприкордонслужби.

У повідомленні сказано, що на територію України пройшли майже 95 тис. осіб. Виїзд оформили 80 тис. осіб.

Також за добу було оформлено близько 30 тисяч транспортних засобів.

“Під час заходів прикордонного контролю за добу відмовлено в пропуску близько 100 особам, з них – понад 20 потенційних нелегальних мігрантів, виявлено 9 недійсних документів, 21 людина була затримана за незаконний перетин кордону”, – зазначили у відомстві.