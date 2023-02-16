Відповідна обкладинка опублікована в Instagram видання.
3 березня 2022 року російські війська увійшли до села Ягідне. Там вони загнали мешканців населеного пункту з домівок до підвалу, де утримували їх до свого відходу з села.
Журналісти Time зауважили, що у підвалі було настільки тісно, що спати доводилося сидячи. Люди мусили самі дбати про те, як прогодуватися, а вночі замість туалету мали одне відро на кожні п’ятдесят осіб.
Також підвал не провітрювався, й від браку кисню найстарші божеволіли та помирали, а росіяни не дозволяли ховати померлих одразу, а коли нарешті дозволили, то обстріляли похорон.
“Ув’язнення людей у підвалі в Ягідному дає уявлення про мікрокосм садизму, який створили окупанти. Кільком із тих, які вижили, на думку спадає концентраційний табір”, — йдеться в матеріалі.
- Під час тимчасової окупації села Ягідне (Чернігівська область), росіяни вчинили чимало воєнних злочинів. Один з них — викрадення пораненого підлітка, якого незаконно вивезено на територію Білорусі.