Американський журнал Time показав на обкладинці світлину Ольги Меняйло із підвалу місцевої школи села Ягідне Чернігівської області. Там росіяни майже місяць тримали понад 360 осіб, включно з дітьми та людьми похилого віку.

Відповідна обкладинка опублікована в Instagram видання.

3 березня 2022 року російські війська увійшли до села Ягідне. Там вони загнали мешканців населеного пункту з домівок до підвалу, де утримували їх до свого відходу з села.

Журналісти Time зауважили, що у підвалі було настільки тісно, що спати доводилося сидячи. Люди мусили самі дбати про те, як прогодуватися, а вночі замість туалету мали одне відро на кожні п’ятдесят осіб.

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Також підвал не провітрювався, й від браку кисню найстарші божеволіли та помирали, а росіяни не дозволяли ховати померлих одразу, а коли нарешті дозволили, то обстріляли похорон.

“Ув’язнення людей у підвалі в Ягідному дає уявлення про мікрокосм садизму, який створили окупанти. Кільком із тих, які вижили, на думку спадає концентраційний табір”, — йдеться в матеріалі.