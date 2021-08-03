На обличчі очільника Білоруського дому в Україні Віталія Шишова, якого сьогодні вранці знайшли повішеним у парку, були сліди побиття.

Про це в ефірі телеканалу “Настоящее время” заявив представник Білоруського дому в Україні Юрій Шчучко.

За словами Шчучка, він разом із друзями Шишова прийшли до парку на пошуки Віталія. В цей час там уже була поліція, яка опитувала місцевих жителів. Юрій сказав, що побачив тіло Віталія.

“Це стара схема. Людина повішена зі слідами побиття на обличчі. Нічого не викрадено. Він був у звичайному заношеному одязі, в якому люди займаються спортом, з собою був тільки телефон”, – зазначив Шчучко.

За його словами, всі активні члени організації отримували інформацію, що в Україну “прибувають люди з Сил спеціальних операцій та інших підрозділів Білорусі для їхнього фізичного знищення”.

“У тому числі від СБУ приходила така інформація. Говорили, щоб ми були обережніші, тому що тут працює мережа агентів КДБ Білорусі і можливо все. Віталій просив мене подбати про близьких людей, які його оточують. У нього було дивне передчуття”, – сказав Юрій Шчучко.

Представитель "Белорусского дома в Украине" Юрий Шчучко рассказал в эфире Настоящего Времени, что у повешенного Виталия Шишова на лице обнаружены следы избиения https://t.co/EJiIEDDxYU pic.twitter.com/sURuQFPKF1 — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) August 3, 2021

Юрій Шчучко уточнив, що тіло Віталія виявили у Святошинському парку.

Знайомі Шишова розповіли правозахисникам, що раніше він помічав стеження за собою під час пробіжок. До нього і його дівчини підходили незнайомі люди і намагалися завести розмову.



Білоруський дім в Україні – некомерційна громадська організація, яка надає допомогу громадянам Білорусі, які втекли до України.

За даними білоруської служби “Радіо Свобода”, ця організація пов’язана з уродженцем Білорусі Сергієм Коротких, який брав участь у складі “Азову” у боях на Донбасі, а також отримав українське громадянство.