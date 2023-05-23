Військовослужбовці 126-ї окремої бригади Сил тероборони Одеси, під час проведення фортифікаційних робіт, знайшли стародавні амфори.

Джерело: 126 окрема бригада територіальної оборони Одеси.

Знахідки датовані приблизно 4 – 5 століттями до нашої ери. Рішенням командира 126 окремої бригади Сил тероборони старовинні артефакти передано співробітникам Одеського археологічного музею НАН України, які пообіцяли додати їх до величної колекції музею.

Зазначимо, що нещодавно археологи виявили на Оболонському острові культурний шар, який потребує вивчення. Дослідники віднайшли старовинну кераміку в тому місці, де землю розмило водою.

Наявність знахідки підтвердив науковий співробітник Інституту археології НАНУ Віталій Козюба. Він особисто знайшов докази залишків культурного шару на острові.

За словами Моріної, місцева влада довго пручалась стосовно офіційного візиту науковців. Утім, дослідникам вдалося туди потрапити.

Глава ГО запевнила, що середина острова потребує більш детальних досліджень. Зокрема мовиться про закладання шурфів та відтак проведення розкопок. Раніше на цьому місці після прокладання каналізаційної мережі знайшли лунницю 4-5 століття нашої ери (Київська археологічна культура).

Історики вважають, що на острові могла бути старовинна переправа через Дніпро.

“Це означає, що ми можемо ще багато чого знайти, а відповідно, і відкрити справжні історичні факти про Оболонь та Київ”, – додала Моріна.