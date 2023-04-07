Начальнику матеріального забезпечення однієї з військових частин Одеської області, який вимагав з підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину коштів з щомісячних надбавок, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань України.

Зазначається, що у разі відмови військовослужбовців віддавати свої доплати, начальник матеріального забезпечення погрожував підлеглим проблеми з проходженням служби та навіть фізичною розправою.

За даними ДБР, задокументовано понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцем грошей з підлеглих на загальну суму понад 600 тисяч гривень.

Відтак, військовослужбовцю повідомлено про підозру у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, одержанні неправомірної вигоди, умисному невиконанні наказу, застосуванню насильства до підлеглого (за ч. 4 ст. 189, ч. 1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Зараз вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.