Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань України.
Зазначається, що у разі відмови військовослужбовців віддавати свої доплати, начальник матеріального забезпечення погрожував підлеглим проблеми з проходженням служби та навіть фізичною розправою.
За даними ДБР, задокументовано понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцем грошей з підлеглих на загальну суму понад 600 тисяч гривень.
Відтак, військовослужбовцю повідомлено про підозру у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, одержанні неправомірної вигоди, умисному невиконанні наказу, застосуванню насильства до підлеглого (за ч. 4 ст. 189, ч. 1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 426-1 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Зараз вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
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