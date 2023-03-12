На Одещині енергетики стабілізували ситуацію зі світлом – ДТЕК

Про це інформує пресслужба ДТЕК.
Як повідомляється, вночі енергетики закінчили перепідключення високовольтного обладнання, що дозволяє забезпечити надійне та безперебійне електропостачання в домівки мешканців Одещини.
Зазначено, що нині всі клієнти в Одесі та області зі світлом. Дефіциту в енергомережі країни немає, а стабілізаційні відключення не застосовуються.
Варто нагадати, що у Києві скасували стабілізаційні відключення у чотирьох районах столиці. Станом на 17 годину 11 березня всі містяни мають світло. “Укренерго” скасував обмеження. Це дозволило о 16:45 відновити електропостачання всіх жителів столиці.
Додамо, що у частині чотирьох районів Києва застосовували стабілізаційні відключення через пошкодження енергетичного обладнання внаслідок масованої атаки РФ. Йшлося про частини Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом’янського районів.
- У ніч на 9 березня РФ завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України та будинках цивільного населення. Загалом протягом доби російські війська здійснили пуск 84 ракет різного базування, 34 з яких знищено українськими захисниками, а ще 8 не досягли своїх цілей.
- 9 березня внаслідок чергового російського масованого удару була повністю знеструмлена Запорізька атомна електростанція. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до МАГАТЕ та партнерів вжити заходів для припинення російського ядерного тероризму.
- Фахівці “Укренерго” відновили енергоживлення Запорізької атомної електростанції, перерване вчорашніми ракетними ударами.