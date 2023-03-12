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На Одещині енергетики стабілізували ситуацію зі світлом – ДТЕК

Енергетики нормалізували ситуацію зі світлом в Одеській області. Станом на 14 годину 12 березня всі жителі мають освітлення.

Неділя, 12 березня 2023, 14:14
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Про це інформує пресслужба ДТЕК.

Як повідомляється, вночі енергетики закінчили перепідключення високовольтного обладнання, що дозволяє забезпечити надійне та безперебійне електропостачання в домівки мешканців Одещини.

Зазначено, що нині всі клієнти в Одесі та області зі світлом. Дефіциту в енергомережі країни немає, а стабілізаційні відключення не застосовуються.

Варто нагадати, що у Києві скасували стабілізаційні відключення у чотирьох районах столиці. Станом на 17 годину 11 березня всі містяни мають світло. “Укренерго” скасував обмеження. Це дозволило о 16:45 відновити електропостачання всіх жителів столиці.

Додамо, що у частині чотирьох районів Києва застосовували стабілізаційні відключення через пошкодження енергетичного обладнання внаслідок масованої атаки РФ. Йшлося про частини Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом’янського районів.

Теги: графік відключення, дефіцит, ДТЕК, енергетики, інфраструктура, Одеса, Одещина, освітлення, світло, споживання, стабілізаційні відключення

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