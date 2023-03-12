На Одещині енергетики стабілізували ситуацію зі світлом – ДТЕК

Енергетики нормалізували ситуацію зі світлом в Одеській області. Станом на 14 годину 12 березня всі жителі мають освітлення.

Про це інформує пресслужба ДТЕК.

Як повідомляється, вночі енергетики закінчили перепідключення високовольтного обладнання, що дозволяє забезпечити надійне та безперебійне електропостачання в домівки мешканців Одещини.

Зазначено, що нині всі клієнти в Одесі та області зі світлом. Дефіциту в енергомережі країни немає, а стабілізаційні відключення не застосовуються.

Варто нагадати, що у Києві скасували стабілізаційні відключення у чотирьох районах столиці. Станом на 17 годину 11 березня всі містяни мають світло. “Укренерго” скасував обмеження. Це дозволило о 16:45 відновити електропостачання всіх жителів столиці.

Додамо, що у частині чотирьох районів Києва застосовували стабілізаційні відключення через пошкодження енергетичного обладнання внаслідок масованої атаки РФ. Йшлося про частини Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом’янського районів.