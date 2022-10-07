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На Одещині й Миколаївщині українські захисники збили три іранські дрони-камікадзе

Ввечері 7 жовтня українські захисники збили три іранських безпілотники-камікадзе Shahed-136 на Півдні України

Субота, 8 жовтня 2022, 00:46
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Про це повідомляє пресслужба повітряного командування “Південь” у Facebook.

Зазначається, що ворог продовжує атакувати Південь України безпілотниками іранського виробництва. У такий спосіб, 7 жовтня з 20:00 до 21:30 години російські окупаційні війська атакували трьома дронами-камікадзе Shahed-136 Одеську та Миколаївську області.

Втім, всі три “крилаті самогубці” було збито силами та засобами протиповітряної оборони.

Зауважимо, що це не перший випадок атаки іранськими безпілотниками. Цього тижня росіяни завдали низку ударів, зокрема на Півдні, завдяки Shahed-136.

ДОВІДКА. Shahed-136 –  дрон-камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений у 2020 році. Дальність польоту 2000 км. У Сполучених Штатах вважають, що іранські безпілотники, які Росія використовує на війні в Україні, зазнали “численних невдач” на полі бою.

Також аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що іранські дрони навряд чи зможуть суттєво вплинути на хід війни.

Водночас у міністерстві закордонних справ Ірану офіційно заявили, що не постачали Росії свої бойові БПЛА для війни проти України.

Теги: Shahed-136, війна, дрони-камікадзе, Миколаївська область, Одеська область, Південь, російсько-українська війна

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