У Миколаєві зранку 16 травня російські військові завдали ракетних ударів. Внаслідок атаки в Одеській області постраждала база відпочинку.

Про це повідомила ДСНС в Миколаївській області.

Загарбник спрямував обстріл по Інгульському району Миколаєва. Через ракетні удари та удари з РСЗВ по житлових кварталах міста сталася пожежа даху магазину. Також загорівся транспортний засіб Daewoo Lanos, який був припаркований у дворі.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич додав, що внаслідок ракетних ударів було пошкоджено вікна житлових будинків. Окупанти також обстріляли газопровід низького тиску. Через атаки окупантів поранена людина.

По Одеській області російські війська завдали ракетний удар близько дев’ятої ранку. За даними Оперативного командування “Південь”, ракетний удар спровокував займання. Окупанти випустили по Одещині ракету літаками стратегічної авіації.

На туристичному об’єкті ліквідовували пожежу рятувальники і слідчо-оперативна група. Попередньо, постраждали двоє дорослих і важко поранена маленька дитина. Решта інформації уточнюється. Чорний дим від пожежі видно у Білгород-Дністровському районі.