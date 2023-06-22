В Одеській області планують зібрати врожай зернових культур з площі понад 1 мільйон гектарів. Водночас внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС площа зрошувальних земель в Україні зменшилася у кілька разів.

Джерело: Media Center Ukraine.

За словами Алли Стоянової, директорки департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА, в Україні потенційна площа зрошувальних земель була на рівні 226 тисяч гектарів, але після підриву ГЕС фактично зрошується лише 40-42 тисячі гектарів.

У 2022 році завдяки реформі меліорації (процес створення нових або відновлення старих земель) Одеська область додатково отримала близько 3 тисяч гектарів зрошувальних земель. Більшість з них вже виділено або буде виділено під посів та вирощування овочевих культур.

“Внаслідок трагедії на Каховській ГЕС буде не вистачати не лише овочів, а й кавунів, але Одеська область здатна забезпечити себе, сусідні регіони, і мабуть, всю Україну цими культурами”, – зазначила Стоянова.

В одеському департаменті вважають, що в Україні та області не буде нестачі продуктів та підвищення цін навіть через підрив дамби Каховської ГЕС. Вона пояснила тим, що Україна виробляє в 5-6 разів більше харчової продукції, ніж споживає.

“Збиральна кампанія в Одеській області вже стартувала, ми завжди починаємо на тиждень чи два раніше, ніж інші регіони. В області планується зібрати врожай зернових культур з площі понад 1 мільйон гектарів”, – долала посадовиця, передає Media Center Ukraine.

Регіон потребує майже чотирьох тисяч збиральних комбайнів і трьох тисяч одиниць техніки для проведення кампанії. Ще в області були проблеми з дефіцитом працівників-комбайнерів. На сьогодні проблеми з бронюванням цих фахівців успішно розв’язуються.