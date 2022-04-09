Про це йдеться у відеозверненні Василя Гуляєва.

За його словами, у місті пролунав потужний вибух, проте місцевим мешканцям не варто панікувати, адже ситуація під контролем.

Він додав, що повну інформацію щодо вибуху буде надано після вияснення всіх деталей.

Наразі Гуляєв закликав людей не підходити до вікон у помешканнях, а якщо є можливість – піти в укриття.

“Нічого страшного на цей момент не сталось. Головне не панікуйте, тому що паніка – це найгірше, що може бути”, – сказав мер Чорноморська пообіцявши невдовзі оприлюднити більше деталей щодо вибуху.