Про це сповістив депутат Одеської обласної ради Дмитро Ковбасюк.
“Дерусифікувати” вулиці планують у 5 населених пунктах. Замість старих назв будуть ті, що відсилатимуть до особистостей, подій чи міст, які стали відомими або зробили вклад у боротьбу України проти російської агресії. Серед них – прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і прикордонник та автор фрази: “русский воєнний корабль іді на**й” Роман Грибов.
Повний перелік проєкту перейменувань виглядає так:
Фонтанка:
- вул. Ватутіна – Волонтерська;
- вул. Маяковського – Бориса Джонсона;
- вул. Терешкової – Романа Грибова;
- пров. Маяковського – пров. Побратимів;
- вул. Піонерська – Єдності.
Олександрівка:
- вул. Сибірська – Миколаївська.
Світле:
- вул. Уральска – Чорнобаївська.
Крижанівка:
- вул. Бочарова – Захисників України;
- вул. Совхозна – Героїв Оборони Маріуполя;
- вул. Терешкової – Леоніда Каденюка.
Нова Дофінівка:
- вул. Терешкової – Віталія Скакуна;
- вул. Суворова – Українська.
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