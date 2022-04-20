Депутати фракції "Слуга народу" сільради Фонтанки запропонували змінити назви 12 вулиць в Одеській області, котрі раніше носили імена діячів з РФ або СРСР.

Про це сповістив депутат Одеської обласної ради Дмитро Ковбасюк.

“Дерусифікувати” вулиці планують у 5 населених пунктах. Замість старих назв будуть ті, що відсилатимуть до особистостей, подій чи міст, які стали відомими або зробили вклад у боротьбу України проти російської агресії. Серед них – прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і прикордонник та автор фрази: “русский воєнний корабль іді на**й” Роман Грибов.

Повний перелік проєкту перейменувань виглядає так:

Фонтанка:

вул. Ватутіна – Волонтерська;

вул. Маяковського – Бориса Джонсона;

вул. Терешкової – Романа Грибова;

пров. Маяковського – пров. Побратимів;

вул. Піонерська – Єдності.

Олександрівка:

вул. Сибірська – Миколаївська.

Світле:

вул. Уральска – Чорнобаївська.

Крижанівка:

вул. Бочарова – Захисників України;

вул. Совхозна – Героїв Оборони Маріуполя;

вул. Терешкової – Леоніда Каденюка.

Нова Дофінівка: