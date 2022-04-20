Про це сповістив депутат Одеської обласної ради Дмитро Ковбасюк.

“Дерусифікувати” вулиці планують у 5 населених пунктах. Замість старих назв будуть ті, що відсилатимуть до особистостей, подій чи міст, які стали відомими або зробили вклад у боротьбу України проти російської агресії. Серед них – прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і прикордонник та автор фрази: “русский воєнний корабль іді на**й” Роман Грибов.

Повний перелік проєкту перейменувань виглядає так:

Фонтанка:

  • вул. Ватутіна – Волонтерська;
  • вул. Маяковського – Бориса Джонсона;
  • вул. Терешкової – Романа Грибова;
  • пров. Маяковського – пров. Побратимів;
  • вул. Піонерська – Єдності.

Олександрівка:

  • вул. Сибірська – Миколаївська.

Світле:

  • вул. Уральска – Чорнобаївська.

Крижанівка:

  • вул. Бочарова – Захисників України;
  • вул. Совхозна – Героїв Оборони Маріуполя;
  • вул. Терешкової – Леоніда Каденюка.

Нова Дофінівка:

  • вул. Терешкової – Віталія Скакуна;
  • вул. Суворова – Українська.

 