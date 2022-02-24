Внаслідок військового удару на військову частину в селі Липецьке загинуло 18 осіб — 8 чоловіків, 10 жінок. Наразі триває розбір завалів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської ОДА у Facebook.

Як повідомляють в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області, станом на 11:00 силами співробітників ДСНС з-під завалів врятували 6 осіб, яких госпіталізовано до Подільської міської лікарні.

Також о 10:25 в Одесі, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що внаслідок вибуху сталась пожежа на вулиці Новомосковська, пише пресслужба ДСНС України.

По прибуттю на місце виклику рятувальники зазначили, що горять складські приміщення одного із підприємств. Пожежу ліквідовано о 12:20 на площі 1500 м2. Загиблих та постраждалих немає.