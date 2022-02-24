Про це повідомляє пресслужба Одеської ОДА у Facebook.
Як повідомляють в Головному управлінні ДСНС України в Одеській області, станом на 11:00 силами співробітників ДСНС з-під завалів врятували 6 осіб, яких госпіталізовано до Подільської міської лікарні.
Також о 10:25 в Одесі, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що внаслідок вибуху сталась пожежа на вулиці Новомосковська, пише пресслужба ДСНС України.
По прибуттю на місце виклику рятувальники зазначили, що горять складські приміщення одного із підприємств. Пожежу ліквідовано о 12:20 на площі 1500 м2. Загиблих та постраждалих немає.
- Відомо, що станом на 14:00 24 лютого бої Збройних сил України з окупантами тривають. Українці успішно виборюють свою незалежність.
- Також станом на 13:00 24 лютого збройними силами держави-агресора Російської Федерації нанесено понад 30 ударів крилатими ракетами “Калібр”, РСЗО, авіацією та артилерією по об’єктах цивільної та військової інфраструктури України.
- Нещодавно речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що основана мета вторгнення російської армії в Україну – демілітаризація.