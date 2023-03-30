30 березня в Одеській та Чернігівській областях можливі нетривалі відімкнення електроенергії.

Про це повідомили у Міненерго.

Як зазначив очільник міністерств Герман Галущенко, сьогодні енергосистема працює без обмежень споживачів із резервом потужності

Генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.

Він також повідомив, що минулої доби було завершено ремонтні роботи та відновлено електропостачання для населених пунктів, де не було світла внаслідок негоди.

“Однак у деяких населених пунктах Одеської та Чернігівської областей ще можливі нетривалі відключення”, – наголосив Галущенко.

Також частково відновлено електропостачання після нещодавніх обстрілів у Донецькій, Харківській та Херсонській областях.