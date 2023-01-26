Внаслідок ранкового масованого обстрілу України 26 січня в Одеській області зафіксовано пошкодження двох об‘єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Одеської районної військової адміністрації у Telegram з посиланням на її начальника Юрія Крука.

“Шановні мешканці Одеського району, ворог продовжує здійснювати ракетний обстріл по території України з неба та моря”, — йшлося в повідомленні.

За його словами, ворог пошкодив два об‘єкти критичної енергетичної інфраструктури в області. Внаслідок обстрілу постраждалих немає.

Крім того, над територією Одеської області та зокрема Одеського району працює протиповітряна оборона: “Просимо вас знаходитись в укриттях, не розповсюджувати деталі щодо прильоту у соцмережах та чекати на офіційну інформацію”, — додав Крук.

Нагадаємо, що російські війська завдають чергового масованого ракетного удару. За даними Повітряних сил ЗСУ, очікується, що ворог випустить не менше 30 ракет.

Вранці у Києві, а також Київській, Одеській та Дніпропетровській областях запровадили екстрені відключення світла на тлі загрози ракетної атаки з боку РФ.