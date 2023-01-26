Про це повідомляє пресслужба Одеської районної військової адміністрації у Telegram з посиланням на її начальника Юрія Крука.
“Шановні мешканці Одеського району, ворог продовжує здійснювати ракетний обстріл по території України з неба та моря”, — йшлося в повідомленні.
За його словами, ворог пошкодив два об‘єкти критичної енергетичної інфраструктури в області. Внаслідок обстрілу постраждалих немає.
Крім того, над територією Одеської області та зокрема Одеського району працює протиповітряна оборона: “Просимо вас знаходитись в укриттях, не розповсюджувати деталі щодо прильоту у соцмережах та чекати на офіційну інформацію”, — додав Крук.
Нагадаємо, що російські війська завдають чергового масованого ракетного удару. За даними Повітряних сил ЗСУ, очікується, що ворог випустить не менше 30 ракет.
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