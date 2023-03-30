В Одеській області затримано чергового агента ФСБ РФ, який наводив російські ракети на місцеві електропідстанції.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Як наголосили в СБУ, затриманим виявився послідовник херсонського колаборанта Кирила Стремоусова. На початку повномасштабного російського вторгнення затриманий намагався організувати в Одесі російську пропагандистську мережу, яка повинна була агітувати місцевих мешканців підтримувати РФ.

Для цього він адміністрував декілька Telegram-каналів, де публікував фейкову інформацію про ситуацію на південному фронті, намагаючись дискредитувати ЗСУ.

Надалі затриманий виконував додаткові завдання свого куратора з ФСБ. Зокрема, збирав розвіддані про місця базування Сил оборони в регіоні.

Крім того, він передавав агресору координати місцевої критичної інфраструктури, зокрема електропідстанцій.

Відповідну інформацію окупанти використовували для підготовки та здійснення прицільних ракетних ударів по українських енергообʼєктах.

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження зловмисника і затримали під час виконання ним розвідувального завдання.

При обшуку за місцем проживання російського агента виявлено комп’ютерну техніку, флешки і документи, які підтверджують його незаконну діяльність.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зараз затриманий під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.