Про це повідомили у Службі безпеки України.
Як наголосили в СБУ, затриманим виявився послідовник херсонського колаборанта Кирила Стремоусова. На початку повномасштабного російського вторгнення затриманий намагався організувати в Одесі російську пропагандистську мережу, яка повинна була агітувати місцевих мешканців підтримувати РФ.
Для цього він адміністрував декілька Telegram-каналів, де публікував фейкову інформацію про ситуацію на південному фронті, намагаючись дискредитувати ЗСУ.
Надалі затриманий виконував додаткові завдання свого куратора з ФСБ. Зокрема, збирав розвіддані про місця базування Сил оборони в регіоні.
Крім того, він передавав агресору координати місцевої критичної інфраструктури, зокрема електропідстанцій.
Відповідну інформацію окупанти використовували для підготовки та здійснення прицільних ракетних ударів по українських енергообʼєктах.
Співробітники СБУ встановили місцезнаходження зловмисника і затримали під час виконання ним розвідувального завдання.
При обшуку за місцем проживання російського агента виявлено комп’ютерну техніку, флешки і документи, які підтверджують його незаконну діяльність.
На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зараз затриманий під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
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