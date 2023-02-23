Служба безпеки України затримала в Одеській області російського агента, який розвідував позиції української ППО поблизу Чорного моря.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Служба безпеки викрила ще одного агента ФСБ у ході масштабних контрдиверсійних заходів в Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Затриманий збирав розвіддані про дислокацію та озброєння підрозділів ЗСУ на території південного регіону.

Основним його завданням було виявити позиції української протиповітряної оборони поблизу чорноморської акваторії.

Крім того, затриманий фіксував наслідки російських ракетних ударів по критичній інфраструктурі, зокрема по мосту через Дністровський лиман.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для коригування своїх повторних повітряних атак на українські об’єкти.

Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника на спробі передачі агресору закритих відомостей про оборону морського узбережжя.

Зловмисником виявився місцевий житель з кримінальним минулим, якого російська спецслужба залучила до негласної співпраці після початку повномасштабного вторгнення.

Вербування здійснювали дистанційно через його брата, який входить до складу окупаційних угруповань РФ. Надалі російський агент був на прямому зв’язку з кадровим співробітником ФСБ РФ.

Саме йому затриманий повідомляв про виконані завдання та надсилав фото- і відеоматеріали про руйнування українських об’єктів.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які він використовував для комунікації з агресором.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування здійснюють слідчі УСБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.