Про це у коментарі #Буквам повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За словами речника, 1 червня в Одесі близько 06:30 офіцер вийшов з дому на службу, але у розташування Одеського загону Морської охорони не прибув.

Наразі пошуками прикордонника займаються відповідні правоохоронні органи, також власні сили ДПСУ.

“На даний момент офіцера оголошено у розшук, інформацію про зникнення внесено до ЄРДР. Інформації, яка б виокремлювала на даний момент, якусь головну версію зникнення, поки не має”, – прокоментував Андрій Демченко.